«Когда 16 исполнится, хочу стоять в ТОП-100 ITF»: теннисистка Яна Колодынска о «Большом шлеме» и лаврах Азаренко

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» – юная белорусская теннисистка Яна Колодынска и её тренер Иван Кобзарь.
О приходе в теннис. «С первого дня я хотела играть, всегда быть №1»
Ирина Ромбальская, СТВ:
Как всё начиналось? Как пришло решение заниматься теннисом?
Яна Колодынска, теннисистка:
Я пришла в теннис в 6 лет. У меня просто сестра играла в теннис, и родители решили, почему бы и мне не заиграть. С первого дня я хотела играть, хотела всегда быть №1. Это была мечта.
Как определить, отдавать ли ребёнка в теннис
Ирина Ромбальская:
Иван, по каким критериям родителям понять, отдавать ли ребёнка в теннис?
Иван Кобзарь, мастер спорта Республики Беларусь по теннису, тренер:
Во-первых, желательно посмотреть на рост родителей. Если говорить про девочек, то там это не столь важно, потому что есть масса теннисисток совсем невысокого роста, которые отлично играют. Если говорить про мальчиков, то там, конечно, это важно. И, если отец, например, метр 180 см – то да. Если меньше – такого тоже хватает. Максим Мирный – очень высокий. Сейчас, вообще, тенденции такие, что, если раньше средний мировой рост 50-ки АТР-тура составлял 185 см, сейчас – ещё больше. И теннисистов, которые 170-172 см, просто по пальцам можно перечислить. Это, конечно, в идеале. Но, как правило, в детском белорусском теннисе мало кто на это ориентируется. Потому что есть и другие качества: ребёнок может быть очень координированным, и ему просто может очень понравиться этот вид спорта. И препятствовать ему смысла нет.
Ирина Ромбальская:
А какие должны быть дети? Худенькие, полненькие?
Иван Кобзарь:
Это всё очень относительно. Потому что приходят дети иногда очень полненькие, очень. А теннис – вид спорта такой, дети-теннисисты становятся выше, чем могли бы быть. И, как правило, вытягиваются.
Ирина Ромбальская:
То есть, это – такая панацея для низкого роста?
Иван Кобзарь:
Да, в любом случае будет повыше. Конечно, если совсем полный ребёнок, то тяжеловато. Но таких, если честно, я много не видел.
О Виктории Азаренко
Ирина Ромбальская:
Яна, как твой путь складывался? С какого количества тренировок, и к какому режиму спортивному ты пришла сейчас?
Яна Колодынска:
Я тренируюсь 5-6 раз в неделю. Один раз в день, иногда бывает и два.
Ирина Ромбальская:
Один раз в день – это же не часовая тренировка?
Яна Колодынска:
1,5-2 часа.
Ирина Ромбальская:
А не было каких-то переломных моментов в твоей жизни? Ты вот сейчас молодая, красивая, высокая девушка. Можешь сказать: «Пойду, моделью поработаю. Сфотографируюсь, заработаю денег». Не было такой мысли – соскочить?
Яна Колодынска:
Нет, никогда не было. Я уже с детства мечтала только играть и играть. Быть №1. Это и сейчас – моя цель.
Ирина Ромбальская:
То есть, на лавры Азаренко претендуешь?
«Очень серьёзные люди пришли в Белорусскую федерацию тенниса»
Ирина Ромбальская:
Теннис, по-моему, не самый дешёвый вид спорта. Как быть тем родителям, которым, может быть, финансовое состояние не позволяет вкладывать в турниры, ракетки, занятия индивидуальные с тренером?
Иван Кобзарь:
У нас сейчас очень большие подвижки в последние 3-4 года в белорусском теннисе. Очень серьёзные люди пришли в Белорусскую федерацию тенниса. До этого был Шакутин Александр Васильевич, сейчас Тетерин Сергей Семёнович. Они очень помогают тем игрокам, у которых есть ограничения в плане оплаты за тренировки, поездок на турниры. То есть, сейчас выстраивается очень сильная система – и тренировочная, и финансовая, которая, я надеюсь, очень поможет игрокам разных слоёв населения.
Нужны ли теннисисту тренировки за границей?
Ирина Ромбальская:
Вырастить «звезду» тенниса в Беларуси очень сложно. Для этого нужно ехать в Америку или ещё где-то тренироваться. Это, действительно, так?
Иван Кобзарь:
Я так не считаю. Я, однозначно, не за это. Потому что сам тренировался во многих академиях, за границей когда играл. Я могу сказать, что 99% в академии рассчитано на зарабатывание денег. В Европе и в мире. Да, если ты туда уезжаешь «звездой», очень хорошо играешь, то тебе там все условия предоставят. Но, на сегодняшний день, здесь можно готовиться и состояться, как спортсмену. Да, желательно, идеальный вариант – зимние месяцы, уже в более взрослом возрасте, проводить за границей. Например, декабрь-январь или январь-февраль – уезжать отсюда. Потому что не хватает у нас солнца, витаминов не хватает.
Ирина Ромбальская:
То есть, на закрытых кортах – не тот процесс?
Иван Кобзарь:
Нет, почему, тот. Просто проблема в экологии. Если бы у нас было много-много солнца, то можно было и в закрытых помещениях тренироваться постоянно. Это – в идеале. Или на сборы два раза в год, хотя бы, выезжать в южные страны. Но, в принципе, сейчас результаты есть. Арина Соболенко, тренируясь именно здесь, никуда не выезжая, именно в плане тренировочного процесса, на сегодняшний день, она – 76-ая ракетка мира. То есть, она уже – игрок ТОП-уровня. Вера Лапко на подходе.
«Хочу играть в турнирах «Большого шлема»
Ирина Ромбальская:
Когда начинается вот этот ТОП-уровень для спортсменов?
Иван Кобзарь:
ТОП-уровень – это, наверное, уже ТОП-100 мирового уровня. Это можно назвать отличным результатом. Конечно, и ТОП-120, и ТОП-130 – тоже неплохо. Но, ели мы говорим про ТОП-уровень, то, наверное, всё-таки, это – ТОП-100.
Ирина Ромбальская:
Яна, какие-то этапы ты себе поставила? В определённом возрасте достичь того-то?
Яна Колодынска:
Когда мне 16 исполнится, я хочу стоять в ТОП-100 ITF – рейтинг до 18 лет. И попасть на «Большой шлем», играть в турнирах «Большого шлема».
Тренер о занятиях детей теннисом. «Главное, чтобы всё шло через позитив»
Ирина Ромбальская:
Хочу попросить вас сказать пару слов родителям, которые тоже мечтают вырастить такую Яну. Что вы им посоветуете, как прийти в теннис, как себя вести?
Иван Кобзарь:
Я хочу пожелать всем родителям, прежде всего, терпения. Всё придёт. Надо идти в одном направлении со своим ребёнком, побольше его хвалить.
Ирина Ромбальская:
Побольше самостоятельности тоже?
Иван Кобзарь:
Да. Но, самое главное, чтобы всё шло через позитив. Больше позитивных эмоций, как можно меньше негативных. И всё будет хорошо.
Яна Колодынска:
Я бы хотела выразить благодарность руководству Белорусской теннисной федерации и Дворцу тенниса за оказанную финансовую помощь мне для поездки на турниры.