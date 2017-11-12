«Когда 16 исполнится, хочу стоять в ТОП-100 ITF»: теннисистка Яна Колодынска о «Большом шлеме» и лаврах Азаренко

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» – юная белорусская теннисистка Яна Колодынска и её тренер Иван Кобзарь.

О приходе в теннис. «С первого дня я хотела играть, всегда быть №1»

Ирина Ромбальская, СТВ:

Как всё начиналось? Как пришло решение заниматься теннисом?

Яна Колодынска, теннисистка:

Я пришла в теннис в 6 лет. У меня просто сестра играла в теннис, и родители решили, почему бы и мне не заиграть. С первого дня я хотела играть, хотела всегда быть №1. Это была мечта.

Как определить, отдавать ли ребёнка в теннис

Ирина Ромбальская:

Иван, по каким критериям родителям понять, отдавать ли ребёнка в теннис?

Иван Кобзарь, мастер спорта Республики Беларусь по теннису, тренер:

Во-первых, желательно посмотреть на рост родителей. Если говорить про девочек, то там это не столь важно, потому что есть масса теннисисток совсем невысокого роста, которые отлично играют. Если говорить про мальчиков, то там, конечно, это важно. И, если отец, например, метр 180 см – то да. Если меньше – такого тоже хватает. Максим Мирный – очень высокий. Сейчас, вообще, тенденции такие, что, если раньше средний мировой рост 50-ки АТР-тура составлял 185 см, сейчас – ещё больше. И теннисистов, которые 170-172 см, просто по пальцам можно перечислить. Это, конечно, в идеале. Но, как правило, в детском белорусском теннисе мало кто на это ориентируется. Потому что есть и другие качества: ребёнок может быть очень координированным, и ему просто может очень понравиться этот вид спорта. И препятствовать ему смысла нет.

Ирина Ромбальская:

А какие должны быть дети? Худенькие, полненькие?

Иван Кобзарь:

Это всё очень относительно. Потому что приходят дети иногда очень полненькие, очень. А теннис – вид спорта такой, дети-теннисисты становятся выше, чем могли бы быть. И, как правило, вытягиваются.

Ирина Ромбальская:

То есть, это – такая панацея для низкого роста?

Иван Кобзарь:

Да, в любом случае будет повыше. Конечно, если совсем полный ребёнок, то тяжеловато. Но таких, если честно, я много не видел.

О Виктории Азаренко

Ирина Ромбальская:

Яна, как твой путь складывался? С какого количества тренировок, и к какому режиму спортивному ты пришла сейчас?

Яна Колодынска:

Я тренируюсь 5-6 раз в неделю. Один раз в день, иногда бывает и два.

Ирина Ромбальская:

Один раз в день – это же не часовая тренировка?

Яна Колодынска:

1,5-2 часа.

Ирина Ромбальская:

А не было каких-то переломных моментов в твоей жизни? Ты вот сейчас молодая, красивая, высокая девушка. Можешь сказать: «Пойду, моделью поработаю. Сфотографируюсь, заработаю денег». Не было такой мысли – соскочить?

Яна Колодынска:

Нет, никогда не было. Я уже с детства мечтала только играть и играть. Быть №1. Это и сейчас – моя цель.

Ирина Ромбальская:

То есть, на лавры Азаренко претендуешь?