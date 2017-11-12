Финальный матч Кубка Федераций: грандиозный праздник большого тенниса глазами Президента, теннисисток и зрителей
Новости Беларуси. Эти выходные в Минске проходят под знаком большого тенниса. В «Чижовка-Арене» – финал Кубка Федерации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша сборная впервые в истории сумела добыть прописку в мировой группе турнира. Это крупнейшее на планете международное командное соревнование по теннису среди женщин. За награду ежегодно борются более 90 стран. Сборная США – самая титулованная: она 17 раз становилась обладателем Кубка Федерации. И сейчас всерьез нацелена на 18-й титул. После первого дня финала Беларусь-США счет ничейный – 1:1. А сегодня, 12 ноября, решился главный вопрос «кто кого – Беларусь или США?»
Всего на несколько часов главный трофей турнира у ратуши в Минске. Прохожие делают памятные фото и размышляют о престиже Кубка Федерации.
Для белорусского тенниса такого уровня достижение – первое – одолели в полуфинале неудобных соперников. Команды из Швейцарии и Нидерландов также в топе мирового рейтинга.
И вот у нас в гостях сборная США. Уже во время жеребьевки американки очень осторожно стали присматриваться к нашим девочкам. Что там личные рейтинги и показатели сезона, если на карту поставлено всё. А здесь еще и жребий выстрелом из лука обозначен.
Коко Вандевеге, игрок сборной Соединенных Штатов Америки по теннису:
Мы выходим на поле, чтобы показать максимум, на который способны, это не поддается сомнению. Это то, что ты должен требовать от себя и твоих напарников по команде – оставить все силы на корте. Только при таких усилиях можно рассчитывать на победу и трофей в конце недели.
Лидия Морозова, игрок сборной Беларуси по теннису:
Это уже есть историческое событие для Беларуси, для всего спорта белорусского. Поэтому я очень жду накала борьбы и того, что наши болельщики, наши зрители будут нас поддерживать на все 100%.
Оказывается, что талант у соперниц не только спортивный. Есть еще и отменный музыкальный слух, и чувство ритма. Таким образом, можно снять любой стресс перед финалом года.
У главного входа «Чижовка-Арены» за 3 часа до церемонии открытия многолюдно. Увидеть звездный теннис – мечта для начинающих спортсменов и праздник для всех гостей.
Зрители:
Праздник для всей Беларуси, потому что впервые вышли на такой уровень игры.
Спасибо большое девчонкам, которые будут играть! И за них праздник.
Мы болеем за Беларусь!
Беларусь – лучшая команда!
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Показатель популярности и спорта, и тенниса, наверное, то, что сегодня лишних билетов в кассах нет.
На финальный матч турнира аккредитовалось более 120 представителей прессы из России, Польши, США и Турции. Для них главная загадка – рецепт боевого настроя белорусок. Капитан нашей команды подчеркивает: «Стратегия в финале только одна – заветная мечта».
Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Для чего мы попадали в финал? Ставку можно делать только на победу. Никто не делает ставку на проигрыш.
Поддержала наших и Виктория Азаренко. Олимпийская чемпионка не смогла сама приехать на матч, но в послании сказала о самом главном: «Вперед, Беларусь!»
А на трибунах – 9000 тысяч зрителей – сила, которая помогает и мотивирует, заставляет идти вперед.
Зрители:
У меня потрясение, шок, что мы могли оказать борьбу, что мы всё можем, и у нас есть шанс на победу.
Я думаю, что Беларусь победит. Это я вам точно гарантирую!
Среди болельщиков – и глава государства. Перед матчем Александр Лукашенко тепло пообщался с игроками и тренером белорусской команды. Президент пожелал девушкам удачи и выразил уверенность в высоком профессионализме теннисисток.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы все люди, американцы – одинаковые. Я чувствую, что сегодня у нас «так на так». Мне кажется. Одинаково играли турниры, закончили практически одинаково. Они же тоже не играли – пауза. Все одинаково готовились, и вы можете выиграть. Да нам совсем немного осталось – осталось вам выйти на корт и выиграть – и всё, кубок у нас! Самая малость осталась.
Единственное, что я от вас сегодня прошу, даже требую – чтобы вы показали свою игру.
Игру показали. Пусть второй ракетке нашей сборной Александре Саснович не удалось одержать победу над лидером американской команды. Арина Соболенко – раскрыла свой талант и не оставила шансов сопернице.
Максим Слиж, СТВ:
В преддверии финала почитатели большого тенниса и спортивной аналитики говорили, что Беларусь фаворит в этом противостоянии. Первый день турнира показал, что мы уверенно движемся к выбранной цели.
Транслируют финал в 157 странах мира. Это в очередной подчеркивает, что у крупнейшего командного соревнования по теннису среди женщин рейтинг – очень высокий. А для зрителей это событие – праздник не только спорта, но и души.
Зрители:
Мероприятие очень хорошее, очень полезное, очень нужное. Действительно, праздник. Всё хорошо организовано.
Мы очень рады. Девчата проявили дух командный, у них порыв чувства Родины. И она бьется за эту страну через не могу. И это радует. И мы надеемся, что наша молодая команда еще даст много побед.
Беларусь показывает себя на очень высоком уровне в плане приема. Я думаю, что американцам очень понравится у нас.
Этап следующий также оказался не простым. Американкам наши девушки навязали упорную борьбу. За каждым ударом, каждым розыгрышем – сила воли и характер.
На трибунах и во второй день Александр Лукашенко. Так же активно поддерживает спортсменок.
Этот матч в Минске уже история. Большой праздник, большого спорта. И новая страница в истории белорусского тенниса.