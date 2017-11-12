Финальный матч Кубка Федераций: грандиозный праздник большого тенниса глазами Президента, теннисисток и зрителей

Новости Беларуси. Эти выходные в Минске проходят под знаком большого тенниса. В «Чижовка-Арене» – финал Кубка Федерации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша сборная впервые в истории сумела добыть прописку в мировой группе турнира. Это крупнейшее на планете международное командное соревнование по теннису среди женщин. За награду ежегодно борются более 90 стран. Сборная США – самая титулованная: она 17 раз становилась обладателем Кубка Федерации. И сейчас всерьез нацелена на 18-й титул. После первого дня финала Беларусь-США счет ничейный – 1:1. А сегодня, 12 ноября, решился главный вопрос «кто кого – Беларусь или США?»

Всего на несколько часов главный трофей турнира у ратуши в Минске. Прохожие делают памятные фото и размышляют о престиже Кубка Федерации.

Для белорусского тенниса такого уровня достижение – первое – одолели в полуфинале неудобных соперников. Команды из Швейцарии и Нидерландов также в топе мирового рейтинга.

И вот у нас в гостях сборная США. Уже во время жеребьевки американки очень осторожно стали присматриваться к нашим девочкам. Что там личные рейтинги и показатели сезона, если на карту поставлено всё. А здесь еще и жребий выстрелом из лука обозначен.

Коко Вандевеге, игрок сборной Соединенных Штатов Америки по теннису:

Мы выходим на поле, чтобы показать максимум, на который способны, это не поддается сомнению. Это то, что ты должен требовать от себя и твоих напарников по команде – оставить все силы на корте. Только при таких усилиях можно рассчитывать на победу и трофей в конце недели.

Лидия Морозова, игрок сборной Беларуси по теннису:

Это уже есть историческое событие для Беларуси, для всего спорта белорусского. Поэтому я очень жду накала борьбы и того, что наши болельщики, наши зрители будут нас поддерживать на все 100%.

Оказывается, что талант у соперниц не только спортивный. Есть еще и отменный музыкальный слух, и чувство ритма. Таким образом, можно снять любой стресс перед финалом года. У главного входа «Чижовка-Арены» за 3 часа до церемонии открытия многолюдно. Увидеть звездный теннис – мечта для начинающих спортсменов и праздник для всех гостей. Зрители:

Праздник для всей Беларуси, потому что впервые вышли на такой уровень игры. Спасибо большое девчонкам, которые будут играть! И за них праздник. Мы болеем за Беларусь! Беларусь – лучшая команда!

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Показатель популярности и спорта, и тенниса, наверное, то, что сегодня лишних билетов в кассах нет.

На финальный матч турнира аккредитовалось более 120 представителей прессы из России, Польши, США и Турции. Для них главная загадка – рецепт боевого настроя белорусок. Капитан нашей команды подчеркивает: «Стратегия в финале только одна – заветная мечта».

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Для чего мы попадали в финал? Ставку можно делать только на победу. Никто не делает ставку на проигрыш.

Поддержала наших и Виктория Азаренко. Олимпийская чемпионка не смогла сама приехать на матч, но в послании сказала о самом главном: «Вперед, Беларусь!»

А на трибунах – 9000 тысяч зрителей – сила, которая помогает и мотивирует, заставляет идти вперед.

Зрители:

У меня потрясение, шок, что мы могли оказать борьбу, что мы всё можем, и у нас есть шанс на победу. Я думаю, что Беларусь победит. Это я вам точно гарантирую!

Среди болельщиков – и глава государства. Перед матчем Александр Лукашенко тепло пообщался с игроками и тренером белорусской команды. Президент пожелал девушкам удачи и выразил уверенность в высоком профессионализме теннисисток.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все люди, американцы – одинаковые. Я чувствую, что сегодня у нас «так на так». Мне кажется. Одинаково играли турниры, закончили практически одинаково. Они же тоже не играли – пауза. Все одинаково готовились, и вы можете выиграть. Да нам совсем немного осталось – осталось вам выйти на корт и выиграть – и всё, кубок у нас! Самая малость осталась.

Единственное, что я от вас сегодня прошу, даже требую – чтобы вы показали свою игру.

Игру показали. Пусть второй ракетке нашей сборной Александре Саснович не удалось одержать победу над лидером американской команды. Арина Соболенко – раскрыла свой талант и не оставила шансов сопернице.

Максим Слиж, СТВ:

В преддверии финала почитатели большого тенниса и спортивной аналитики говорили, что Беларусь фаворит в этом противостоянии. Первый день турнира показал, что мы уверенно движемся к выбранной цели.

Транслируют финал в 157 странах мира. Это в очередной подчеркивает, что у крупнейшего командного соревнования по теннису среди женщин рейтинг – очень высокий. А для зрителей это событие – праздник не только спорта, но и души.

Зрители:

Мероприятие очень хорошее, очень полезное, очень нужное. Действительно, праздник. Всё хорошо организовано.

Мы очень рады. Девчата проявили дух командный, у них порыв чувства Родины. И она бьется за эту страну через не могу. И это радует. И мы надеемся, что наша молодая команда еще даст много побед. Беларусь показывает себя на очень высоком уровне в плане приема. Я думаю, что американцам очень понравится у нас. Этап следующий также оказался не простым. Американкам наши девушки навязали упорную борьбу. За каждым ударом, каждым розыгрышем – сила воли и характер. На трибунах и во второй день Александр Лукашенко. Так же активно поддерживает спортсменок.