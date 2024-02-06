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Белоруска Василина Хондошко взяла бронзу на ЧМ по водным видам спорта

06 февраля 2024 18:55
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Красиво и заслуженно! Василина Хондошко завоевала бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Василина Хондошко взяла бронзу на ЧМ по водным видам спорта-1

Белорусская синхронистка поднялась на третью ступень пьедестала престижного турнира в произвольной программе в дисциплине «соло». У ближайшей преследовательницы наша спортсменка выиграла чуть менее балла. Напомним, накануне Василина остановилась в шаге от медали в технической программе, заняв четвертое место. 11 февраля борьбу начнут наши пловцы: Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Алина Змушко, и Анастасия Шкурдай.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко

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