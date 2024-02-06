Брест примет «Финал четырёх» гандбольной SEHA-лиги

Первый этап SEHA-лиги подходит к финишу. Сегодня, 6 февраля, завершился турнир в предварительной группе А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аутсайдеры квинтета – гандболисты «Гомеля» – гостили у «Пермских медведей». К сожалению, наши парни потерпели восьмое поражение. Итог – 28:31. Таким образом, белорусская дружина заканчивает выступление без набранных очков.