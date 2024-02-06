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Брест примет «Финал четырёх» гандбольной SEHA-лиги

06 февраля 2024 18:06
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Первый этап SEHA-лиги подходит к финишу. Сегодня, 6 февраля, завершился турнир в предварительной группе А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аутсайдеры квинтета – гандболисты «Гомеля» – гостили у «Пермских медведей». К сожалению, наши парни потерпели восьмое поражение. Итог – 28:31. Таким образом, белорусская дружина заканчивает выступление без набранных очков.

Брест примет «Финал четырёх» гандбольной SEHA-лиги-1

А тем временем определилось место проведения «Финала четырех» SEHA-лиги. Право принять турнир в третий раз в истории получил Брест. Главные матчи пройдут с 31 мая по 2 июня в спорткомплексе «Виктория». Отметим, стадия плей-офф стартует уже в конце февраля. Независимо от исхода оставшихся матчей уже точно известно, что дальнейшую борьбу продолжат белорусские коллективы: «Мешков Брест», «СКА-Минск» и «Машека». В одной четвертой «мешковцы» сыграют с могилевчанами, а у СКА в соперниках «Зенит».

# Гандбол

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