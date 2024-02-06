7 февраля стартует «Кубок Будущего» по хоккею среди сборных U20 Беларуси, России и Казахстана

На столичной «Чижовка-Арене» уже в среду, 7 февраля, стартует «Кубок Будущего» по хоккею. Нашу страну представит прошлогодний победитель турнира – молодежная сборная Беларуси. Соперниками хозяев льда станут две национальные команды России юниорского возраста, а также сборная Казахстана U20, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники проведут соревнования по круговой системе. Также в рамках турнира, 8 февраля ребята выявят сильнейших в формате 3x3. Во вторник, 6 февраля, подопечные Андрея Михалева провели предстартовую тренировку. Наставник отметил, что наши парни находятся в хорошем настроении, при этом каждый хочет проявить себя.

Андрей Михалев, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U20):

В прошлом году мы первое место заняли, поэтому, конечно, все на победу. Самое главное – первая игра. Кто-то получил в первый раз приглашение в сборную. Для четвертого года это последний турнир в команде U20. Поэтому я думаю, что им нужно проявить себя. Приглашаем наших болельщиков. Мы очень ждали этот турнир, поэтому ждем вас на трибунах, поддержать нашу родную команду.