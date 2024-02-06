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7 февраля стартует «Кубок Будущего» по хоккею среди сборных U20 Беларуси, России и Казахстана

06 февраля 2024 17:32
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На столичной «Чижовка-Арене» уже в среду, 7 февраля, стартует «Кубок Будущего» по хоккею. Нашу страну представит прошлогодний победитель турнира – молодежная сборная Беларуси. Соперниками хозяев льда станут две национальные команды России юниорского возраста, а также сборная Казахстана U20, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 февраля стартует «Кубок Будущего» по хоккею среди сборных U20 Беларуси, России и Казахстана-1

Участники проведут соревнования по круговой системе. Также в рамках турнира, 8 февраля ребята выявят сильнейших в формате 3x3. Во вторник, 6 февраля, подопечные Андрея Михалева провели предстартовую тренировку. Наставник отметил, что наши парни находятся в хорошем настроении, при этом каждый хочет проявить себя.

7 февраля стартует «Кубок Будущего» по хоккею среди сборных U20 Беларуси, России и Казахстана-4

Андрей Михалев, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U20):
В прошлом году мы первое место заняли, поэтому, конечно, все на победу. Самое главное – первая игра. Кто-то получил в первый раз приглашение в сборную. Для четвертого года это последний турнир в команде U20. Поэтому я думаю, что им нужно проявить себя. Приглашаем наших болельщиков. Мы очень ждали этот турнир, поэтому ждем вас на трибунах, поддержать нашу родную команду.

7 февраля стартует «Кубок Будущего» по хоккею среди сборных U20 Беларуси, России и Казахстана-7

Даниил Карпович, защитник сборной Беларуси по хоккею (U20):
Настрой положительный. В любом случае это наш домашний турнир – мы должны, скажем так, подтвердить наш статус на этом турнире. Мы считаемся фаворитами. Все хорошо, на самом деле, со всеми ребятами все знакомы. Большинство ребят из «Динамо-Шинника», пару – из экстралиги, поэтому все вообще отлично прошло. Хорошая тренировка, больше тактическая, чтобы все вспомнить, напомнить. Повзаимодействовали немного. Все хорошо, на положительной ноте.

В первой игре турнира в 15:30 между собой сразятся представители России. Белорусы в 19:00 скрестят клюшки со сборной Казахстана.

# Хоккей # Андрей Михалев # Даниил Карпович

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