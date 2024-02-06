Белорус Иван Козицын вошёл в топ-3 волейбольной Суперлиги

Представитель солигорского «Шахтера» входит в топ-3 российской волейбольной Суперлиги по количеству блоков за 20 туров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Малопробиваемой стеной стал Иван Козицын. Он преграждал путь нападающим соперников 49 раз. Отставание от первого места составляет всего два результативных действия. «Горняки» в текущий момент располагаются на 9-м месте в таблице. В последнем матче они сенсационно обыграли идущий вторым «Локомотив» из Новосибирска.