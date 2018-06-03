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Белоруска Елена Фурман взяла золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле

03 июня 2018 09:50
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Новости Беларуси. 2 июня белоруссская спортсменка завоевала золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде.  

Елена Фурман первой пришла к финишу в заезде среди лёгких лодок. Отрыв составил чуть более секунды. Спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут 46 секунд.  

Серебро взяла Элен Глидоу из Канады, третье место досталось немке Ладине Мейер.  

Финальный заезд в этом классе лодок состоялся 3 июня.  

Как сообщает Белорусская федерация гребли, в женских двойках Екатерина Карстен и Татьяна Кухта заняли 5 место, Татьяна Климович и Кристина Староселец – 6 место.  

В мае прошлого года десятилетний юбилей отмечал Брестский гребной канал.  

Спортивный комплекс включают в число лучших в Европе – подробнее здесь.  

# Гребля # Елена Фурман # Элен Глидоу # Ладина Мейер # Татьяна Кухта # Татьяна Климович # Кристина Староселец

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