Белоруска Елена Фурман взяла золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле

Новости Беларуси. 2 июня белоруссская спортсменка завоевала золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде.

Елена Фурман первой пришла к финишу в заезде среди лёгких лодок. Отрыв составил чуть более секунды. Спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут 46 секунд.

Серебро взяла Элен Глидоу из Канады, третье место досталось немке Ладине Мейер.

Финальный заезд в этом классе лодок состоялся 3 июня.

Как сообщает Белорусская федерация гребли, в женских двойках Екатерина Карстен и Татьяна Кухта заняли 5 место, Татьяна Климович и Кристина Староселец – 6 место.

В мае прошлого года десятилетний юбилей отмечал Брестский гребной канал.