Здесь мы получаем здоровье: посетители Брестского гребного канала о значимости комплекса

Новости Беларуси. Юбилей отмечает один из самых больших спортивных комплексов Беларуси.
Брестскому гребному каналу – ровно 10.
Сегодня его по праву включают в число лучших в Европе. На водных дорожках Бреста уже прошли чемпионат Европы и первенство мира по академической гребле. Впереди и молодежный чемпионат мира.
На гребном канале сейчас занимаются больше 700 детей и профессиональных спортсменов, и это только гребцы.
Многие из них знаковую дату отметили массовым парадом лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Рубанова, житель Бреста:
Мы в свободное время приходим два раза в неделю занимаемся. У нас есть разминка, мы проходим по дорожкам, получаем эмоции. Мы получаем настроение и здоровье. Поэтому это для нас частичка жизни.
Владимир Степянков, житель Бреста:
Очень рады, что у нас есть такой спорткомплекс. Семьей приходим сюда кататься на роликах.
На велосипеде, просто прогуливаться даже.
Многие из будущих призёров Олимпийских Игр начинали и по сей день занимаются именно здесь. Среди воспитанников местного центра – десять стали мастерами спорта международного класса.