Здесь мы получаем здоровье: посетители Брестского гребного канала о значимости комплекса

Новости Беларуси. Юбилей отмечает один из самых больших спортивных комплексов Беларуси.

Брестскому гребному каналу – ровно 10.

Сегодня его по праву включают в число лучших в Европе. На водных дорожках Бреста уже прошли чемпионат Европы и первенство мира по академической гребле. Впереди и молодежный чемпионат мира.

На гребном канале сейчас занимаются больше 700 детей и профессиональных спортсменов, и это только гребцы.

Многие из них знаковую дату отметили массовым парадом лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.