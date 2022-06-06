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Белоруска Арина Соболенко поднялась на 6-е место в рейтинге WTA

06 июня 2022 14:19
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Сегодня Женская теннисная ассоциация и Ассоциации теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белоруска Арина Соболенко поднялась на 6-е место в рейтинге WTA-1

Лучшей из белорусок остается Арина Соболенко, которая поднялась на одну позицию и занимает 6-е место. Виктория Азаренко находится на 19-й строке. Александра Саснович, после того как впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», улучшила свои итоговые показатели на 11 пунктов и занимает 36-е место.  

В мужском одиночном рейтинге лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 49-е место. Егор Герасимов находится на 149-й позиции. Первой ракеткой мира по-прежнему является Новак Джокович, но со следующего понедельника он пропустит вперед россиянина Даниила Медведева.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Новак Джокович # Фотофакт

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