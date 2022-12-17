Белоруска Анастасия Шкурдай стала чемпионкой Кубка Сальникова

В Санкт-Петербурге в разгаре вечерняя соревновательная сессия международного Кубка Сальникова по плаванию. Впереди – финалы на некоторых дистанциях, однако первые результаты уже известны. И они принесли нам золото и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионкой стала Анастасия Шкурдай. Она оказалась самой быстрой на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Наша прима ушла в отрыв с самого финиша и не позволила никому из соперниц даже понадеяться себя догнать. Да, в итоге получились не самые быстрые секунды. Однако и конкуренция была не на достаточном уровне. Тем не менее золото есть золото.

Но на одной награде этим вечером Шкурдай не остановилась. Буквально через 5 минут после церемонии награждения она завоевала бронзу на дистанции 50 метров на спине. Причем после первой половины спортсменка не была в тройке лучших, но в итоге смогла нагнать одну из противниц и опередить ее.

Открыла счет наградам Алина Змушко. Она завоевала бронзу на стометровке брассом. Стартовала наша девушка не лучшим образом и по итогам первой части дистанции была не в призах. Особенно удался третий отрезок, за который Змушко вышла на первое место. Но соперницам удалось накатить на финиш, в итоге у белоруски третье время дня.