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Сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в формате 3х3

17 декабря 2022 17:05
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Вечером 16 декабря сборная Беларуси по хоккею 3х3 выиграла турнир, который проходил в рамках Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни провели два матча и в обоих одержали победы.

Сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в формате 3х3-1

Вначале играли с Китаем. По ходу противостояния пришлось проявить характер. Мы уступали 1:2, однако в итоге все закончилось хорошо. Белорусы победили 5:3 и завоевали путевку в финал. В главной дуэли нам выпало помериться силами с Казахстаном. Этот соперник никаких проблем не доставил. Виктория далась легко – 7:1. По дублю у нас оформили Валентин Демченко и Егор Клавдиев. По разу отличились Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов и Егор Чезганов.

Сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в формате 3х3-4

Завершится для нас Кубок Первого канала противостоянием с командой России. Этот матч будет сыгран в классический хоккей. Стартовое вбрасывание в Санкт-Петербурге назначено на завтра, 18 декабря, на 14 часов 30 минут.

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# Хоккей # Валентин Демченко # Егор Клавдиев # Виталий Пинчук # Сергей Кузнецов # Егор Чезганов # Фотофакт

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