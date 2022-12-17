Сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в формате 3х3

Вечером 16 декабря сборная Беларуси по хоккею 3х3 выиграла турнир, который проходил в рамках Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни провели два матча и в обоих одержали победы.

Вначале играли с Китаем. По ходу противостояния пришлось проявить характер. Мы уступали 1:2, однако в итоге все закончилось хорошо. Белорусы победили 5:3 и завоевали путевку в финал. В главной дуэли нам выпало помериться силами с Казахстаном. Этот соперник никаких проблем не доставил. Виктория далась легко – 7:1. По дублю у нас оформили Валентин Демченко и Егор Клавдиев. По разу отличились Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов и Егор Чезганов.