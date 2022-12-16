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Хоккей. Сборная Беларуси вышла в финал Кубка Первого канала в формате 3 на 3

16 декабря 2022 18:51
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Сборная Беларуси с победы стартовала на международном турнире в формате 3 на 3 в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сборная Беларуси вышла в финал Кубка Первого канала в формате 3 на 3-1

Он проходит в рамках розыгрыша Кубка Первого канала. В первом матче наши парни в непростом поединке одолели команду Китая со счетом 5:3. В финале с белорусами сыграет команда Казахстана. Она одолела россиян по буллитам – 3:2.

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# Хоккей # Фотофакт

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