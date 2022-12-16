Хоккей. Сборная Беларуси вышла в финал Кубка Первого канала в формате 3 на 3

Сборная Беларуси с победы стартовала на международном турнире в формате 3 на 3 в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он проходит в рамках розыгрыша Кубка Первого канала. В первом матче наши парни в непростом поединке одолели команду Китая со счетом 5:3. В финале с белорусами сыграет команда Казахстана. Она одолела россиян по буллитам – 3:2.