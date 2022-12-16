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Определились участники титульного поединка Кубка Беларуси по волейболу

16 декабря 2022 18:48
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Новости Беларуси. По результатам финала четырех определились участники титульного поединка Кубка Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились участники титульного поединка Кубка Беларуси по волейболу-1

За трофей сыграют «Прибужье» и «Минчанка». Волейболистки из Бреста уверенно обыграли «Коммунальник», а столичные девушки – «Минчанку-2». Победитель и призеры определятся в субботу, 17 декабря. В 14:00 в расписании поединок за бронзу, а в 17:00 – матч за Кубок.

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# Волейбол # Фотофакт

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