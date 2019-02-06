Антон Кушнир и Александра Романовская вышли в финал ЧМ по фристайлу

Новости Беларуси. Антон Кушнир и Александра Романовская сумели пробиться в финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот остальные наши фристайлисты выступили скромнее.

Антон Кушнир и Александра Романовская успешно квалифицировались в финал лыжной акробатики чемпионата мира по фристайлу. За своё выступление Кушнир получил от судей 114, 60 бала. Это шестое место по итогам отбора.

Два остальных нашых представителя Дмитрий Мазуркевич и Максим Густик заняли 16-е и 20-е места соответственно. Первое место в квалифае занял Ноа Рост из Швейцарии, вторым стал украинец Александр Абраменко (действующий олимпийский чемпион), третий результат у россиянина Ильи Бурова.