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Антон Кушнир и Александра Романовская вышли в финал ЧМ по фристайлу

06 февраля 2019 19:05
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Новости Беларуси. Антон Кушнир и Александра Романовская сумели пробиться в финал,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот остальные наши фристайлисты выступили скромнее.

Антон Кушнир и Александра Романовская вышли в финал ЧМ по фристайлу-1

Антон Кушнир и Александра Романовская успешно квалифицировались в финал лыжной акробатики чемпионата мира по фристайлу. За своё выступление Кушнир получил от судей 114, 60 бала. Это шестое место по итогам отбора.

Два остальных нашых представителя Дмитрий Мазуркевич и Максим Густик заняли 16-е и 20-е места соответственно. Первое место в квалифае занял Ноа Рост из Швейцарии, вторым стал украинец Александр Абраменко (действующий олимпийский чемпион), третий результат у россиянина Ильи Бурова.

Антон Кушнир и Александра Романовская вышли в финал ЧМ по фристайлу-4

А вот Александра Романовская в квалификации среди женщин стала шестой. Её сумма балов 75,60. Финалы состоятся ночью 6 февраля.

# Фристайл # Фотофакт

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