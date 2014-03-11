Белорус Василий Шаптебой завоевал свою вторую бронзу в биатлоне на Паралимпиаде-2014

Новости Беларуси. Василий Шаптебой завоевал бронзовую медаль в биатлонной гонке на 12,5 км среди слабовидящих. Лучший результат в этой гонке – у украинца Виталию Лукьяненко. Второе место занял россиянин Николай Полухин.

Белоруса подвела стрельба. Он допустил четыре промаха. Тем не менее отличная скорость на дистанции гарантировала ему попадание на пьедестал почета. К слову, предчувствие об удачном завершении гонки появилось у Василия накануне, когда он узнал, что побежит под 33 номером.

Василий Шаптебой:

Мои парные номера всегда были удачные. У меня в Ванкувере был 66 номер, сегодня 33. Сегодня стрельба чуть-чуть меня подвела. Если бы стрелял чисто, то был бы первым, а так чуть-чуть не получилось.

Это шестая награда в зимних видах Василия Шаптебоя. В 2006 году в Турине он завоевал серебро и бронзу в лыжных гонках, а в 2008 году в Ванкувере дважды стал третьим: в лыжных гонках и биатлоне.

Напомним, в минувшую субботу Василий открыл счет белорусским медалям на Паралимпийских играх в Сочи. В биатлоне на дистанции 7,5 км среди спортсменов с нарушением зрения он финишировал третьим, допустив лишь один промах на первом огневом рубеже. Золото досталось украинцу Виталию Лукьяненко, а серебро Николаю Полухину из России.

На счету Беларуси сейчас три медали и все три бронзовые.