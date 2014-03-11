Тренер 5-кратного паралимпийского чемпиона по плаванию Игоря Бокия: Паралимпийцы могут быть очень сильным примером для наших олимпийцев

Новости Беларуси. По количеству завоеванных в Сочи наград белорусская сборная заметно отстает от графика предыдущей Паралимпиады – в канадском Ванкувере, напомним, их было 11. Нынче пока только две, но значимость сложно переоценить: за каждой медалью кроется титанический труд людей, сумевших победить, прежде всего, себя.

Об этом не понаслышке знает пловец Игорь Бокий. С детства, показывая высокие результаты в бассейне, к 15 годам талантливый спортсмен оказался на грани завершения карьеры из-за проблем со зрением. Большинство наверняка опустило бы руки, но бобруйчанин не представлял своей жизни без любимого вида спорта и согласился стать паралимпийцем. Это решение стало поистине знаковым: на первых же своих Играх в Лондоне, едва достигший совершеннолетия, пловец произвёл фурор, завоевав пять золотых медалей. Сложно даже представить, какая работа предшествовала такому триумфу.

Игорь Бокий, 5-кратный паралимпийский чемпион по плаванию:

То, что спорт – это большой труд, да, это без вопросов. Это стоит очень больших усилий, нужно работать, нужно иметь тот же характер, приходить каждый день сюда, в этот бассейн, 2 раза, вставать также рано.

Залогом оглушительного успеха доселе никому неизвестного пловца из Бобруйска стали невероятная самоотдача на тренировках, целеустремлённость и умение во что бы то ни стало преодолевать трудности. Эти качества в одночасье помогли Игорю стать мировой звездой и достойным примером даже для здоровых спортсменов.

Геннадий Вишняков, тренер 5-кратного паралимпийского чемпиона по плаванию Игоря Бокия:

В своём отношении, подходе паралимпийцы могут быть очень сильным примером для наших олимпийцев. Эо более целеустремленные, более трудоспособные, нацеленные на результат.

Изо дня в день Игорь Бокий продолжает упорно работать под руководством своего опытнейшего наставника. Несмотря на то, что до следующей летней Паралимпиады ещё больше двух лет, необходимо постоянно наращивать результаты – конкуренты ведь тоже не дремлют. А в перерывах между тренировками звёздный тандем болеет за своих коллег, выступающих на аренах Сочи, сообщили в программе Новости «СТВ-спорт» на СТВ.

Геннадий Вишняков, тренер 5-кратного паралимпийского чемпиона по плаванию Игоря Бокия:

Скоробогатая показала свой уровень. И ее бронзовая медаль — это достижения, очень сильные.

Игорь Бокий, 5-кратный паралимпийский чемпион по плаванию:

Желаю нашим ребятам, чтобы успешно выступили, чтобы старались, чтобы достигать побед. И не важно, что и как там будет складываться.