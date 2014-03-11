«Динамо-БНТУ» принимало «Борисов-900» в рамках чемпионата Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. Близится к финишу регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу. А значит, апогея достигла борьба за места в восьмерке, дающие право сыграть в плей-офф.

Одна из горячих точек 23 тура была отмечена в Минске, где «Динамо-БНТУ» принимало «Борисов-900».

Студенты перед этой игрой зависли в своеобразной мертвой зоне — они на 9 очков опережали как стоящий на вылет базар, так и отставали от занимающего заветное 8 место БТЛ. Победа над командой из верхней турнирной таблицы могла придать нужный импульс. Хозяевам задался быстрый гол: уже на второй минуте И. Громыко отправил мяч в ворота. Гости восприняли этот эпизод как досадное недоразумение, вскоре сравняли счет — Туз срезал мяч в свои ворота, но последнее слово в первом тайме осталось все же за минчанами. За 20 с. до сирены Мистюк вывел «Динамо-БНТУ» вперед. Во второй половине гости пошли ва-банк, рано поменяв вратаря на пятого Полевого — не сработало. Напротив, Галагуш упрочил преимущество хозяев. А гол Пастухова за 3 мин. до конца уже ни на что не влиял.

3:2 — победа «Динамо-БНТУ». Теперь Минский клуб отстает от зоны плей-офф на 7 очков.

Все результаты перед вами. Выделим победу МАПИДов в принципиальной битве с Лидсельмашем. Домостроители лидируют, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. После осечки БТ место 8 занял Гранит, сообщили в программе Новости «СТВ-спорт» на СТВ.