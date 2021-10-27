Пляжный футбол. Белорусы проиграли бразильцам и потеряли бронзовую награду

После потери шансов выйти в финал клубного мундиаля, белорусы сошлись с бразильским клубом «Васко да Гама» за бронзовые награды. Со старта соперники взяли инициативу, но «динамовцы» всячески оказывали сопротивление.

Первый гол наших ребят стал в исполнении Чайковского. Суммарно за матч было забито 16 голов. Однако победа и в этот раз ускользнула от минского «Динамо». 10:6 в пользу «Васко да Гама».