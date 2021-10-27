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Пляжный футбол. Белорусы проиграли бразильцам и потеряли бронзовую награду

27 октября 2021 21:29
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерял бронзу клубного чемпионата мира по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пляжный футбол. Белорусы проиграли бразильцам и потеряли бронзовую награду-1

После потери шансов выйти в финал клубного мундиаля, белорусы сошлись с бразильским клубом «Васко да Гама» за бронзовые награды. Со старта соперники взяли инициативу, но «динамовцы» всячески оказывали сопротивление.

Пляжный футбол. Белорусы проиграли бразильцам и потеряли бронзовую награду-4

Первый гол наших ребят стал в исполнении Чайковского. Суммарно за матч было забито 16 голов. Однако победа и в этот раз ускользнула от минского «Динамо». 10:6 в пользу «Васко да Гама».

# Футбол Беларуси # Никита Чайковский # Фотофакт

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