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11 марта Беларусь ожидает до 5 медалей на Паралимпийских играх в Сочи!

11 марта 2014 08:51
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Новости Беларуси. 11 марта медальные надежды белорусских болельщиков на Паралимпиаде будут связаны с пятью спортсменами. Все они выйдут на старт биатлонных гонок.

Пожалуй, наибольшие шансы попасть на пьедестал почета есть у Ларисы Вороны (10-километровая дистанция стоя) и Василия Шаптебоя (он попытает удачи на 12,5 км в соревнованиях мужчин с нарушением зрения).

Также будем болеть за Лидию Графееву, Дмитрия Лобана, Сергея Сильченко.

И вспомним минувший третий день Паралимпийских игр, который принёс нашей сборной вторую награду. Бронзу в лыжных гонках среди женщин с нарушением зрения завоевала Ядвига Скоробогатая. Весь 15 км отрезок она прошла на одном дыхании и заслуженно поднялась на пьедестал. Нынешняя награда, к слову, стала для Ядвиги уже 8, добытой на главных зимних стартах четырехлетия. Лучшим же результатом является золото Солт-Лэйк-Сити в 2002 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

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