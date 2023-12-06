Белорус Денис Лазавик сыграет против Магнуса Карлсена в первом туре Champions Chess Tour

Призовой фонд в полмиллиона долларов и возможность сразиться в восьмерке сильнейших шахматистов мира. Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик готовится принять участие в суперфинале Champions Chess Tour в Канаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Весь белорусский шахматный мир следит за карьерой молодого спортсмена. В прошлом году, не достигнув и 16 лет, он стал самым юным гроссмейстером в истории Беларуси, а в декабре показал блестящий результат на чемпионате мира по рапиду и блицу. Имея стартовый 116-й номер, он занял 16-е место турнира. Молодой шахматист уверенно и планомерно двигается к своим целям. Еще несколько лет назад его мечтой было войти в сотню лучших шахматистов мира, а уже сегодня он будет играть в восьмерке чемпионов.

Евгений Мочалов, старший тренер национальной сборной Беларуси по шахматам:

Абсолютно незаурядное явление! Ничего подобного не было уже очень давно. Безусловно, что все мы – организаторы и шахматисты – рады, что в Беларуси появился такой шахматист, лидер. Потому что в команде (в данном случае шахматной команде) белорусской, как и в любой другой, нужен лидер. Кто такой лидер? Это тот, кто своим примером укрепляет команду и так далее… Лидер нужен. Смена шахматистов, которые будут защищать цвета и защищают уже цвета белорусских шахмат.