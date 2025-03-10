Минское «Динамо» одержало девятую кряду победу в КХЛ

Девятую кряду победу в КХЛ одержало минское «Динамо». Это повторение клубного рекорда в лиге. На сей раз не устоял российско-китайский «Куньлунь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Долгое время на табло сохранялись нули. На старте второй трети ворота соперника распечатал Кристиан Хенкель. Не прошло и четырех минут, как «зубры» очутились в роли догоняющих – 1:2. Подопечных Дмитрия Квартальнова это не смутило. В волевом стиле они сумели вырваться вперед еще до антракта. А в последнем периоде закрепили успех. Результат – 4:2. «Динамо» вернулось на презентабельное третье место в таблице.