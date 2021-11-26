В состав постоянных комиссий исполкома ЕОК вошли 3 представителя Беларуси

Новости Беларуси. Три представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий исполкома Европейских олимпийских комитетов. Таков итог заседания, которое прошло в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Генеральный секретарь НОК Полина Головина включена в состав совета по устойчивому развитию и активному обществу. Директор РНПЦ спорта Ирина Малеванная будет работать в медицинской и антидопинговой комиссии. А призер олимпийских игр гимнастка Ксения Санкович продолжит деятельность в структуре, отвечающей за гендерное равенство в спорте.