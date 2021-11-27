Председатель Белорусской федерации борьбы: «Очень большое внимание будем уделять именно регионам»

Опытные и именитые борцы участия в соревнованиях не принимают. Ведь главная цель Кубка – смотр резерва и молодежи, которая в перспективе сможет пополнить ряды национальной команды и бороться за медали на крупнейших международных стартах. А для руководства федерации это отличный шанс оценить тренерскую работу и подготовку спортсменов всех регионов страны. На коврах развернулись нешуточные баталии, ведь ставки достаточно высоки. Помимо наград, победители форума получат звание мастера спорта Республики Беларусь и шанс попасть в сборную страны.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Конечно, мы максимально прикладываем усилия, чтобы борьба развивалась, потому что в Беларуси так уже заложено, есть свои традиции борьбы. Ее у нас любят, борьбой у нас занимаются. Очень большое внимание будем уделять именно регионам. В регионах: маленьких деревнях, поселках, городах, повсеместно должны открываться залы, где их нет. А где есть, конечно, мы поддерживаем как федерация, помогаем им, расширяем их материально-техническую базу. Конечно, очень стараемся это делать.