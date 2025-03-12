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Белорус Алексей Протас оформил первый хет-трик в НХЛ

12 марта 2025 11:42
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Алексей Протас оформил первый хет-трик в НХЛ. 12 марта «Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 7:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Весомый вклад в победу «Кэпиталз» внес форвард столичников. Он приложил клюшку ко второму, четвертому и седьмому голам. Всего на льду Протас провел 18 минут, набрал 3 очка, нанес 8 бросков, применил один хит и заработал показатель полезности +4. Его признали первой звездой матча и второй – игрового дня. 24-летний хоккеист стал автором седьмого отечественного хет-трика в сильнейшей лиге планеты.

Белорус Алексей Протас оформил первый хет-трик в НХЛ-1

Алексей Протас, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»: 
Мой третий гол в пустые ворота? У нас перед тем моментом был зрительный контакт с Ови. Конечно, когда он приближается к этому нереальному достижению (рекорду Уэйна Гретцки) и при этом выводит тебя пасом на пустые ворота и ты видишь, как он радуется за меня… Это говорит о нем как о товарище по команде. Я счастлив сделать хет-трик. Но теперь идем дальше.

# Хоккей # Алексей Протас

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