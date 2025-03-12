Белорус Алексей Протас оформил первый хет-трик в НХЛ

Алексей Протас оформил первый хет-трик в НХЛ. 12 марта «Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 7:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Весомый вклад в победу «Кэпиталз» внес форвард столичников. Он приложил клюшку ко второму, четвертому и седьмому голам. Всего на льду Протас провел 18 минут, набрал 3 очка, нанес 8 бросков, применил один хит и заработал показатель полезности +4. Его признали первой звездой матча и второй – игрового дня. 24-летний хоккеист стал автором седьмого отечественного хет-трика в сильнейшей лиге планеты.