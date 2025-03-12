Белорус Алексей Протас оформил первый хет-трик в НХЛ

Весомый вклад в победу «Кэпиталз» внес форвард столичников. Он приложил клюшку ко второму, четвертому и седьмому голам. Всего на льду Протас провел 18 минут, набрал 3 очка, нанес 8 бросков, применил один хит и заработал показатель полезности +4. Его признали первой звездой матча и второй – игрового дня. 24-летний хоккеист стал автором седьмого отечественного хет-трика в сильнейшей лиге планеты.

Алексей Протас, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

Мой третий гол в пустые ворота? У нас перед тем моментом был зрительный контакт с Ови. Конечно, когда он приближается к этому нереальному достижению (рекорду Уэйна Гретцки) и при этом выводит тебя пасом на пустые ворота и ты видишь, как он радуется за меня… Это говорит о нем как о товарище по команде. Я счастлив сделать хет-трик. Но теперь идем дальше.