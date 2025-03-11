Анастасия Енотова завоевала серебряную награду молодёжного ЧЕ по борьбе

Анастасия Енотова завоевала серебряную награду молодежного чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка, выступающая в самой легкой весовой категории до 50 килограммов, в решающем поединке встречалась с россиянкой Натальей Пудовой, но, к сожалению, уступила.

Также в нашем активе три бронзы. Марта Гетманова в весе до 59 килограммов сломила сопротивление представительницы Украины Юлии Пахнюк – 14:6. Виктория Радькова в категории до 68 килограммов была сильнее спортсменки из Италии – 3:2. А Анна Пирская отправила в белорусскую копилку медаль в весе до 76 килограммов.

Арина Мартынова и Ксения Тереня успешно провели поединки 1/2 финала и вышли в финал соревнований. Золотые схватки с участием наших девушек состоятся 12 марта. Виктория Волк и Алеся Гетманова попали в утешение.