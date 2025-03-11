Прямой эфир

Анастасия Енотова завоевала серебряную награду молодёжного ЧЕ по борьбе

11 марта 2025 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Енотова завоевала серебряную награду молодежного чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка, выступающая в самой легкой весовой категории до 50 килограммов, в решающем поединке встречалась с россиянкой Натальей Пудовой, но, к сожалению, уступила. 

Также в нашем активе три бронзы. Марта Гетманова в весе до 59 килограммов сломила сопротивление представительницы Украины Юлии Пахнюк – 14:6. Виктория Радькова в категории до 68 килограммов была сильнее спортсменки из Италии – 3:2. А Анна Пирская отправила в белорусскую копилку медаль в весе до 76 килограммов.

Арина Мартынова и Ксения Тереня успешно провели поединки 1/2 финала и вышли в финал соревнований. Золотые схватки с участием наших девушек состоятся 12 марта. Виктория Волк и Алеся Гетманова попали в утешение.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» уступили СКА в матче КХЛ
11 марта 2025 20:24

Хоккеисты минского «Динамо» уступили СКА в матче КХЛ

Волейболистки «Минчанки-2» победно выступают на домашнем этапе турнира
11 марта 2025 20:07

Волейболистки «Минчанки-2» победно выступают на домашнем этапе турнира

Чемпионат Беларуси по шашкам-100 проходит в Минске
11 марта 2025 20:05

Чемпионат Беларуси по шашкам-100 проходит в Минске