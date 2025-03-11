Хоккеисты минского «Динамо» уступили СКА в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» прервали победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, которая насчитывала 9 матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Квартальнова начали выездное турне остановкой в Санкт-Петербурге, где встречались с местным СКА. Хозяева вышли вперед на 11-й минуте, а совсем скоро преимущество упрочили. Во второй 20-минутке в воротах белорусской команды побывала еще одна шайба. В заключительной трети Вадим Мороз минимально сократил отставание минчан.