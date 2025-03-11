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Хоккеисты минского «Динамо» уступили СКА в матче КХЛ

11 марта 2025 20:24
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Хоккеисты минского «Динамо» прервали победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, которая насчитывала 9 матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Квартальнова начали выездное турне остановкой в Санкт-Петербурге, где встречались с местным СКА. Хозяева вышли вперед на 11-й минуте, а совсем скоро преимущество упрочили. Во второй 20-минутке в воротах белорусской команды побывала еще одна шайба. В заключительной трети Вадим Мороз минимально сократил отставание минчан.

Итог противостояния 3:1 – в пользу СКА.

# Хоккей

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