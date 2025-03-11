Волейболистки «Минчанки-2» победно выступают на домашнем этапе турнира

Волейболистки «Минчанки-2» продолжают выступление в Молодежной лиге России. Наши девушки проводят домашний этап. И весьма успешно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 марта белоруски принимали саратовский «Протон-2», встреча этих команд несколькими днями ранее завершилась викторией отечественного коллектива со счетом 3:0. Повторный матч также остался за столичной дружиной. Первый сет наши спортсменки провели с явным преимуществом – 25:15, во втором они вновь были сильнее – 25:18, а в третьей партии поставили победную точку – 25:18.