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Волейболистки «Минчанки-2» победно выступают на домашнем этапе турнира

11 марта 2025 20:07
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Волейболистки «Минчанки-2» продолжают выступление в Молодежной лиге России. Наши девушки проводят домашний этап. И весьма успешно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 марта белоруски принимали саратовский «Протон-2», встреча этих команд несколькими днями ранее завершилась викторией отечественного коллектива со счетом 3:0. Повторный матч также остался за столичной дружиной. Первый сет наши спортсменки провели с явным преимуществом – 25:15, во втором они вновь были сильнее – 25:18, а в третьей партии поставили победную точку – 25:18.

# Волейбол

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