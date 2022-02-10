Беларусь в общем зачёте на 21 месте. Кто лидирует на зимней Олимпиаде 10 февраля?

Новости Китая. На играх в Пекине в четверг, 10 февраля, было разыграно 8 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алессандро Хеммерле из Австрии завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе, опередив ближайшего преследователя на доли секунды. Это его третьи Игры к ряду и первая олимпийская награда. До этого лучшим результатом на международной арене было серебро на Чемпионате мира в 2021 году, также он является двукратным обладателем Кубка мира.

Состоялся финал в соревнованиях по сноуборду у женщин в хафпайпе. Американка Хлоя Ким стала двукратной олимпийкой чемпионкой, оставив позади всех соперниц уже вторую Олимпиаду подряд. Свой победный результат в 94 балла она показала в первой попытке из трех. 11 февраля комплект наград в этой дисциплине разыграют мужчины.