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Беларусь в общем зачёте на 21 месте. Кто лидирует на зимней Олимпиаде 10 февраля?

10 февраля 2022 20:18
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Новости Китая. На играх в Пекине в четверг, 10 февраля, было разыграно 8 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь в общем зачёте на 21 месте. Кто лидирует на зимней Олимпиаде 10 февраля?-1

Алессандро Хеммерле из Австрии завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе, опередив ближайшего преследователя на доли секунды. Это его третьи Игры к ряду и первая олимпийская награда. До этого лучшим результатом на международной арене было серебро на Чемпионате мира в 2021 году, также он является двукратным обладателем Кубка мира.

Беларусь в общем зачёте на 21 месте. Кто лидирует на зимней Олимпиаде 10 февраля?-4

Состоялся финал в соревнованиях по сноуборду у женщин в хафпайпе. Американка Хлоя Ким стала двукратной олимпийкой чемпионкой, оставив позади всех соперниц уже вторую Олимпиаду подряд. Свой победный результат в 94 балла она показала в первой попытке из трех. 11 февраля комплект наград в этой дисциплине разыграют мужчины.

Беларусь в общем зачёте на 21 месте. Кто лидирует на зимней Олимпиаде 10 февраля?-7

В рамках мужского олимпийского турнира по хоккею завершился матч между сборными Канады и Германии. Итоговый счет – 5:1 в пользу страны кленового листа. Причем, канадцам удалось трижды поразить ворота соперников всего за 11 минут. Немцы пытались сопротивляться, и во втором периоде даже размочили цифры на табло. Но уйти от разгромного поражения это не помогло.

Беларусь в общем зачёте на 21 месте. Кто лидирует на зимней Олимпиаде 10 февраля?-10

Пальму первенства в медальном зачете удерживает Германия, в активе которой 6 золотых наград. Норвегия расположилась на второй позиции. Замыкает тройку лидеров Австрия. Беларусь находится на 21-м месте.

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# Зимняя Олимпиада # Хлоя Ким # Алессандро Хеммерле # Фотофакт

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