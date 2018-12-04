Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан развивают новые пути сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз в поле зрения – спортивная отрасль. Делегация Узбекистана во главе с министром физической культуры и спорта Дилмуродом Набиевым прибыла в нашу столицу, чтобы ознакомиться с белорусскими спортивными объектами и обменяться опытом.

Гостей интересуют особенности подготовки в зимних видах спорта, а также образовательный момент. Делегация посетила Государственный университет физической культуры, центр «Художественной гимнастики» и «Фристайл». Сегодня на повестке дня – училище Олимпийского резерва и «Чижовка-Арена».

Дилмурод Набиев, министр физической культуры и спорта Узбекистана:

Для нас очень важным является вопрос изучения опыта Республики Беларусь по массовому привлечению населения к занятию спортом, здоровому образу жизни. Я посмотрел, созданы все условия: есть хорошие спортивные объекты. Все они загружены, пользуются большим спросом у населения.

Белорусская сторона также заинтересована в сотрудничестве. Гости традиционно сильны в боксе, таэквандо, шахматах. Речь идет о перспективе проведения совместных учебно-тренировочных сборов, а также о совместном обучении тренерских кадров как в Беларуси, так и на территории Узбекистана.