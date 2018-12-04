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Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров

04 декабря 2018 19:32
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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан развивают новые пути сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров-1

На этот раз в поле зрения – спортивная отрасль. Делегация Узбекистана во главе с министром физической культуры и спорта Дилмуродом Набиевым прибыла в нашу столицу, чтобы ознакомиться с белорусскими спортивными объектами и обменяться опытом.

Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров-4

Гостей интересуют особенности подготовки в зимних видах спорта, а также образовательный момент. Делегация посетила Государственный университет физической культуры, центр «Художественной гимнастики» и «Фристайл». Сегодня на повестке дня – училище Олимпийского резерва и «Чижовка-Арена».

Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров-7

Дилмурод Набиев, министр физической культуры и спорта Узбекистана:
Для нас очень важным является вопрос изучения опыта Республики Беларусь по массовому привлечению населения к занятию спортом, здоровому образу жизни. Я посмотрел, созданы все условия: есть хорошие спортивные объекты. Все они загружены, пользуются большим спросом у населения.

Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров-10

Белорусская сторона также заинтересована в сотрудничестве. Гости традиционно сильны в боксе, таэквандо, шахматах. Речь идет о перспективе проведения совместных учебно-тренировочных сборов, а также о совместном обучении тренерских кадров как в Беларуси, так и на территории Узбекистана.

Беларусь и Узбекистан заинтересованы в совместном обучении тренерских кадров-13

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы создаем рабочую группу и будем прорабатывать вопрос о совместном обучении на базе нашего университета физической культуры и спорта и ташкентского университета систему «2+2»: два года у нас, два года – у них. Основа будет – преподаватели наши, белорусские, потому что их более устраивает наша система обучения.

# Белорусские спортсмены # Дилмурод Набиев # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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