Дед Бородед мог стать талисманом II Европейских игр. Почему выбрали Лесика и причём здесь «Маленький принц»

В Минске презентовали талисман II Европейских игр. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления по коммуникациям и связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» – Алексей Богданович. Расскажите про выбранный талисман. Кто он? Алексей Богданович, начальник управления по коммуникациям и связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Лесик наш – озорной, яркий, динамичный, как и наше будущее событие, которое будет летом. Мы понимаем масштаб этого события: 4 тысячи спортсменов, 23 дисциплины! С чувством юмора, озорной, спортивный, местами неожиданный. Он представляет, действительно, спортивную Беларусь. Предусмотрен ли глубокий смысл практически в каждом элементе костюма?



Алексей Богданович:

Да. Я бы хотел рассказать о легенде талисмана, откуда он появился, как мы придумали это. Все мы знаем прекрасного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери про «Маленького принца». Когда маленький принц посетил планету Земля, он познакомился там с лисом. Он, конечно, был не такой амбициозный и яркий, но тем не менее. Лесик, действительно, научил дружить маленького принца, он показал, как это. Им было настолько хорошо вместе, что когда маленькому принцу пришлось покинуть планету Земля, Лесик задумался, что же ему делать дальше.

Он узнал, что в Беларуси есть такой цветок – «папараць-кветка», и он исполняет все желания. И Лесик захотел, чтобы у него было много друзей, его желание исполнилось, когда он нашёл этот цветок. Много друзей – это все участники нашего спортивного форума, это 50 стран мира, которые приедут в Беларусь, это спортсмены. Наш Лесик – дружелюбный. Я думаю, что в следующем году он объединит и спортсменов, и болельщиков вокруг этого яркого события. А кто имя придумал? Алексей Богданович:

«Из леса, вестимо…», – как-то оттуда родилось это имя. Лесик – уменьшительно-ласкательное такое. Он – добрый, позитивный, яркий. Лесик – лес и лисик – лис. Алексей Богданович:

Совмещаем и то, и другое.