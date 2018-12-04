Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт

В Париже прошла церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды – «Золотой мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обладателем трофея стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич. По итогам опроса журналистов, Модрич набрал 753 балла.

Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду: у него голосов почти вдове меньше.

Третья позиция – у французского нападающий Антуана Гризманна. Отметим, что Модрич в 2018 году сначала выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», потом добрался с Хорватией до финала чемпионата мира, а затем последовательно собрал все индивидуальные призы, включая «Золотой мяч».