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Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт

04 декабря 2018 13:13
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В Париже прошла церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды – «Золотой мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-1

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-3

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-5

Обладателем трофея стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич. По итогам опроса журналистов, Модрич набрал 753 балла.

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-8

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-10

Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду: у него голосов почти вдове меньше.

Третья позиция – у французского нападающий Антуана Гризманна. Отметим, что Модрич в 2018 году сначала выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», потом добрался с Хорватией до финала чемпионата мира, а затем последовательно собрал все индивидуальные призы, включая «Золотой мяч».

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-13

Лучшим молодым футболистом признали нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-16

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч». Фотофакт-18

Также впервые в истории «Золотой мяч» был вручен лучшей футболистке по итогам года. Первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг, выступающая за французский «Лион».

# Футбол # Лука Модрич # Фотофакт

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