БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финальном матче «желто-синие» сыграли с действующим чемпионом страны брестским «Динамо». Подробности встречи у Натальи Федорцовой.

Матч, который прошел 24 мая в Минске, был по истине финальным. Накалу страстей на столичном стадионе «Динамо» могли позавидовать лучшие мировые лиги. Чего только стоила стычка на скамейке запасных после замены форварда брестчан Артема Милевского на 106 минуте.

После этого главный арбитр встречи показал желтые карточки наставнику БАТЭ Кириллу Альшевскому, специалисту по вратарям «Динамо» Василию Хомутовскому и еще одному представителю брестчан.

А вот голов, несмотря на эмоции, было немного. По окончанию основного времени счет так и не был открыт. Единственный мяч в воротах болельщики увидели лишь на 121-й минуте. Исход встречи решил точный удар защитника борисовчан Захара Волкова. «Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому

БАТЭ стал первым клубом, который завоевал четыре финальных Кубка Беларуси. Ранее борисовчане побеждали в 2006, 2010 и 2015 годах. Для Кирилла Альшевского, возглавившего команду в начале сезона, этот трофей стал первым в карьере.

А вот команда Сергея Ковальчука впервые уступила в кубковом финале. До этого «Динамо» играло три раза в финале розыгрыша и трижды становилось обладателем трофея. Главный тренер брестского «Динамо»: «При равной игре немножко больше повезло БАТЭ»