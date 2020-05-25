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БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было

25 мая 2020 19:38
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финальном матче «желто-синие» сыграли с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

Подробности встречи у Натальи Федорцовой.

БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было-1

Матч, который прошел 24 мая в Минске, был по истине финальным. Накалу страстей на столичном стадионе «Динамо» могли позавидовать лучшие мировые лиги. Чего только стоила стычка на скамейке запасных после замены форварда брестчан Артема Милевского на 106 минуте.

БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было-4

После этого главный арбитр встречи показал желтые карточки наставнику БАТЭ Кириллу Альшевскому, специалисту по вратарям «Динамо» Василию Хомутовскому и еще одному представителю брестчан.

БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было-7

А вот голов, несмотря на эмоции, было немного. По окончанию основного времени счет так и не был открыт. Единственный мяч в воротах болельщики увидели лишь на 121-й минуте. Исход встречи решил точный удар защитника борисовчан Захара Волкова.

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БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было-10

БАТЭ стал первым клубом, который завоевал четыре финальных Кубка Беларуси. Ранее борисовчане побеждали в 2006, 2010 и 2015 годах. Для Кирилла Альшевского, возглавившего команду в начале сезона, этот трофей стал первым в карьере.

БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было-13

А вот команда Сергея Ковальчука впервые уступила в кубковом финале. До этого «Динамо» играло три раза в финале розыгрыша и трижды становилось обладателем трофея. 

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БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было-16

На финальный матч Кубка Беларуси в продажу пустили только 25% билетов от общего числа мест, организовав рассадку на трибунах в шахматном порядке на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы свести риски заражения болельщиков к минимуму. Всего матч посетил 5761 зритель. 

# Футбол Беларуси # Наталья Федорцова # Кирилл Альшевский # Сергей Ковальчук # Василий Хомутовский # Артём Милевский # Фотофакт

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