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Звание сильнейшего клуба страны. БАТЭ в четвёртый раз выиграл Кубок Беларуси

25 мая 2020 06:19
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Новости Беларуси. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли решающий поединок Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветный трофей и звание сильнейшего клуба страны они завоевали в четвертый раз, обыграв брестское «Динамо».

Звание сильнейшего клуба страны. БАТЭ в четвёртый раз выиграл Кубок Беларуси-1

29-й по счету кубковый розыгрыш вызвал небывалый интерес болельщиков, в том числе зарубежных. Большинство спортивных турниров в мире по-прежнему остается на паузе.

Звание сильнейшего клуба страны. БАТЭ в четвёртый раз выиграл Кубок Беларуси-4

Звание сильнейшего клуба страны. БАТЭ в четвёртый раз выиграл Кубок Беларуси-6

На фоне коронавируса на олимпийском стадионе «Динамо» также принимались особые меры. В продажу поступило только 25 % билетов из общего количества мест. На трибунах болельщики могли дистанцироваться, но не от эмоций и радости за победу любимой команды.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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