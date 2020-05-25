Звание сильнейшего клуба страны. БАТЭ в четвёртый раз выиграл Кубок Беларуси

Новости Беларуси. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли решающий поединок Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветный трофей и звание сильнейшего клуба страны они завоевали в четвертый раз, обыграв брестское «Динамо».

29-й по счету кубковый розыгрыш вызвал небывалый интерес болельщиков, в том числе зарубежных. Большинство спортивных турниров в мире по-прежнему остается на паузе.