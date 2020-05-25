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«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому

25 мая 2020 08:04
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финальном матче «желто-синие» встречались с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

Матч прошел 24 мая в Минске.

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-1

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-3

В основное время команды не смогли распечатать ворота. Единственный гол болельщики увидели лишь на 121-й минуте. Исход встречи решил точный удар защитника борисовчан Захара Волкова.

Звание сильнейшего клуба страны. БАТЭ в четвёртый раз выиграл Кубок Беларуси

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-6

Захар Волков, защитник ФК БАТЭ:
Вся команда думала: вот-вот, можем дожать, можем. Вот видите, оказалось, что можем. Очень все рады, что выиграли Кубок, давно мы уже не выигрывали его. Плюс соперник из Бреста, который у нас много раз отбирал эти Кубки, поэтому тройная эмоция!

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-9

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-11

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-13

БАТЭ стал первым клубом, который завоевал четыре финальных Кубка Беларуси. Ранее борисовчане брали трофей в 2006, 2010 и 2015 годах.

«Желто-синие» встречались с брестчанами 20 мая в рамках чемпионата Беларуси. Тогда победа также осталась за подопечными Кирилла Альшевского.

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-16

«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому-18

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:
Перед игрой вспоминали Анатолия Анатольевича и победу посвятили ему. То есть с устами о нем выходили. Именно для того, чтобы сохранять о нем память, нужно выигрывать, зарабатывать трофей. И поэтому мы это сделали! Победу посвящаем ему.

Что касается игры, тяжело было чисто ментально после того, как в чемпионате сыграли. Да и физически, на самом деле, было непросто. Непросто восстановиться после такого напряженного матча. Рад, что все решили до серии 11-метровых.

# Футбол Беларуси # Анатолий Капский # Кирилл Альшевский # Фотофакт

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