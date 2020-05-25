«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому

Захар Волков, защитник ФК БАТЭ: Вся команда думала: вот-вот, можем дожать, можем. Вот видите, оказалось, что можем. Очень все рады, что выиграли Кубок, давно мы уже не выигрывали его. Плюс соперник из Бреста, который у нас много раз отбирал эти Кубки, поэтому тройная эмоция!

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:

Перед игрой вспоминали Анатолия Анатольевича и победу посвятили ему. То есть с устами о нем выходили. Именно для того, чтобы сохранять о нем память, нужно выигрывать, зарабатывать трофей. И поэтому мы это сделали! Победу посвящаем ему.

Что касается игры, тяжело было чисто ментально после того, как в чемпионате сыграли. Да и физически, на самом деле, было непросто. Непросто восстановиться после такого напряженного матча. Рад, что все решили до серии 11-метровых.