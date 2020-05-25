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Главный тренер брестского «Динамо»: «При равной игре немножко больше повезло БАТЭ»

25 мая 2020 08:16
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Новости Беларуси. БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финальном матче «желто-синие» встречались с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».

Матч прошел 24 мая в Минске.

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Главный тренер брестского «Динамо»: «При равной игре немножко больше повезло БАТЭ»-1

Главный тренер брестского «Динамо»: «При равной игре немножко больше повезло БАТЭ»-3

Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Обидно, конечно, проигрывать на последней минуте дополнительного времени. Но надо отдать должное нашим игрокам. При равной игре немножко больше повезло БАТЭ.

Главный тренер брестского «Динамо»: «При равной игре немножко больше повезло БАТЭ»-6

Главный тренер брестского «Динамо»: «При равной игре немножко больше повезло БАТЭ»-8

К слову, на финальный матч Кубка Беларуси в продажу пустили только 25 % билетов от общего числа мест и организовали рассадку на трибунах в шахматном порядке на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы свести риски заражения болельщиков к минимуму.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Кирилл Альшевский # Фотофакт

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