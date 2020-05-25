Главный тренер брестского «Динамо»: «При равной игре немножко больше повезло БАТЭ»

Новости Беларуси. БАТЭ стал обладателем Кубка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финальном матче «желто-синие» встречались с действующим чемпионом страны брестским «Динамо».
Матч прошел 24 мая в Минске.
«Победу посвящаем ему». Футболисты БАТЭ выигрыш в Кубке Беларуси посвятили Анатолию Капскому
Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Обидно, конечно, проигрывать на последней минуте дополнительного времени. Но надо отдать должное нашим игрокам. При равной игре немножко больше повезло БАТЭ.
К слову, на финальный матч Кубка Беларуси в продажу пустили только 25 % билетов от общего числа мест и организовали рассадку на трибунах в шахматном порядке на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы свести риски заражения болельщиков к минимуму.