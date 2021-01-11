Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке одной четвертой белоруска в трех сетах сломила сопротивление представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Поединок продолжался более двух часов. Вначале фортуна улыбнулась нашей спортсменке – 6:4. Затем с аналогичным счетом первенствовала уже оппонентка. И лишь в концовке третьего сета Соболенко смогла поставить красивую точку – 6:3. Арина идет дальше.