Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки стали лучшими в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Молодечно прошло международное спортивное первенство «Финал четырех». Баскетбольная команда Минской области «Горизонт» стала лучшей в Европе. Тренер БК «Горизонт» о победе в европейском первенстве: почувствовали, что люди из Молодечно с нами. Это очень хорошая мотивация

Девушки завоевали золотые медали. Стоит отметить, что за победу боролись сильнейшие клубы баскетбольной лиги. Кроме Беларуси, в финал вышли Россия, Латвия и Украина. В главном матче наши девушки одержали волевую победу над российской «Никой» со счетом 70:60. Перед этим белорусские баскетболистки одолели в полуфинале украинский «Прометей».

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для региона, для Молодечно в частности, проведение такого рода соревнований – это подарок, в том числе и нашим болельщикам, нашим людям. Со следующего года наш баскетбольный клуб «Горизонт» заявляется в Европейскую лигу. Я думаю, что матчи по крайней мере регулярного этого чемпионата будут на постоянной основе проходить в Молодечно. Даст возможность нашим болельщикам увидеть лучшие клубы Европы, поэтому это все здорово. Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: «Делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки»

В этом сезоне в лиге принимали участие 12 команд, в том числе Литва, Чехия, Словакия и Нидерланды. Примечательно, что местом для проведения финала турнира выбрана именно Беларусь. Игры прошли в молодечненском Ледовом дворце. Гости турнира отметили хорошую организацию состязаний.