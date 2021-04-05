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Михаил Мархель: для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог

05 апреля 2021 14:18
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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель отправлен в отставку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решение покинуть пост специалист принял после самого крупного поражения в истории национальной команды от Бельгии – 0:8.

Михаил Мархель: для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог-1

В своем обращении к футбольной общественности Мархель отметил, что берет ответственность за поражение в Бельгии на себя.

Михаил Мархель: для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог-4

«Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения», – подчеркнул в своем обращении Михаил Мархель. Он возглавлял команду с июня 2019-го.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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