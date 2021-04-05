Михаил Мархель: для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель отправлен в отставку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решение покинуть пост специалист принял после самого крупного поражения в истории национальной команды от Бельгии – 0:8.

В своем обращении к футбольной общественности Мархель отметил, что берет ответственность за поражение в Бельгии на себя.