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Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки

05 апреля 2021 15:28
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки стали лучшими в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Молодечно прошло международное спортивное первенство «Финал четырех». Баскетбольная команда Минской области «Горизонт» стала лучшей в Европе.

Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: «Делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки»

Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки-1

В этом сезоне в лиге принимали участие 12 команд, в том числе Литва, Чехия, Словакия и Нидерланды. Примечательно, что местом для проведения финала турнира выбрали именно Беларусь. Игры прошли в Ледовом дворце Молодечно. Гости турнира отметили хорошую организацию состязаний.

Баскетбольная команда Минской области «Горизонт» стала лучшей в Европе

Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки-4

Иго Зандерс, глава Европейской женской баскетбольной лиги:
Все позитивно. Спасибо области Минской, губернатору и заму, они помогли финансово. Это самое главное в этой ситуации, когда мы не знаем, что, как, где будет и что нам COVID-19 завтра придумает еще и так далее. В основном все хорошо. Мы молодцы и делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки.

# Баскетбол # Иго Зандерс # Фотофакт

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