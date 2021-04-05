Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: «Делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки»

В этом сезоне в лиге принимали участие 12 команд, в том числе Литва, Чехия, Словакия и Нидерланды. Примечательно, что местом для проведения финала турнира выбрали именно Беларусь. Игры прошли в Ледовом дворце Молодечно. Гости турнира отметили хорошую организацию состязаний.

Иго Зандерс, глава Европейской женской баскетбольной лиги:

Все позитивно. Спасибо области Минской, губернатору и заму, они помогли финансово. Это самое главное в этой ситуации, когда мы не знаем, что, как, где будет и что нам COVID-19 завтра придумает еще и так далее. В основном все хорошо. Мы молодцы и делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки.