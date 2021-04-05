Тренер БК «Горизонт» о победе в европейском первенстве: почувствовали, что люди из Молодечно с нами. Это очень хорошая мотивация

В этом сезоне в лиге принимали участие 12 команд, среди них еще Литва, Чехия, Словакия и Нидерланды. Примечательно, что местом для проведения финала турнира выбрана именно Беларусь. Игры прошли в молодечненском Ледовом дворце, и гости турнира отметили хорошую организацию состязаний.

Златан Прешич, тренер баскетбольного клуба «Горизонт»:

Здесь, в Молодечно, три дня тренировались. И вообще почувствовали хорошую атмосферу, почувствовали, что люди из Молодечно здесь, с нами. Думаю, что это очень хорошая мотивация. Но зал вообще прекрасный, много раз обсуждали, зал хороший, здесь точно надо женская команда. Само название Европейская женская баскетбольная лига многое говорит.