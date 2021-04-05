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Тренер БК «Горизонт» о победе в европейском первенстве: почувствовали, что люди из Молодечно с нами. Это очень хорошая мотивация

05 апреля 2021 15:26
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки стали лучшими в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Молодечно прошло международное спортивное первенство «Финал четырех». Баскетбольная команда Минской области «Горизонт» стала лучшей в Европе.

Баскетбольная команда Минской области «Горизонт» стала лучшей в Европе

Тренер БК «Горизонт» о победе в европейском первенстве: почувствовали, что люди из Молодечно с нами. Это очень хорошая мотивация-1

В этом сезоне в лиге принимали участие 12 команд, среди них еще Литва, Чехия, Словакия и Нидерланды. Примечательно, что местом для проведения финала турнира выбрана именно Беларусь. Игры прошли в молодечненском Ледовом дворце, и гости турнира отметили хорошую организацию состязаний.

Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: «Делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки»

Тренер БК «Горизонт» о победе в европейском первенстве: почувствовали, что люди из Молодечно с нами. Это очень хорошая мотивация-4

Златан Прешич, тренер баскетбольного клуба «Горизонт»:
Здесь, в Молодечно, три дня тренировались. И вообще почувствовали хорошую атмосферу, почувствовали, что люди из Молодечно здесь, с нами. Думаю, что это очень хорошая мотивация. Но зал вообще прекрасный, много раз обсуждали, зал хороший, здесь точно надо женская команда. Само название Европейская женская баскетбольная лига многое говорит.

# Баскетбол # Златан Прешич # Фотофакт

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