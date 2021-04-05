Тренер БК «Горизонт» о победе в европейском первенстве: почувствовали, что люди из Молодечно с нами. Это очень хорошая мотивация

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки стали лучшими в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Молодечно прошло международное спортивное первенство «Финал четырех». Баскетбольная команда Минской области «Горизонт» стала лучшей в Европе.
Баскетбольная команда Минской области «Горизонт» стала лучшей в Европе
В этом сезоне в лиге принимали участие 12 команд, среди них еще Литва, Чехия, Словакия и Нидерланды. Примечательно, что местом для проведения финала турнира выбрана именно Беларусь. Игры прошли в молодечненском Ледовом дворце, и гости турнира отметили хорошую организацию состязаний.
Глава Европейской женской баскетбольной лиги о «Финале четырёх» в Молодечно: «Делали от сердца – это главное. Не делали ради галочки»
Златан Прешич, тренер баскетбольного клуба «Горизонт»:
Здесь, в Молодечно, три дня тренировались. И вообще почувствовали хорошую атмосферу, почувствовали, что люди из Молодечно здесь, с нами. Думаю, что это очень хорошая мотивация. Но зал вообще прекрасный, много раз обсуждали, зал хороший, здесь точно надо женская команда. Само название Европейская женская баскетбольная лига многое говорит.