Теннис. В рейтинге WTA Соболенко стала седьмой ракеткой мира

Новости Беларуси. В рейтинге Женской теннисной ассоциации, который был обновлен 5 апреля, Арина Соболенко разменяла восьмую позицию на седьмую строчку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В рейтинге Женской теннисной ассоциации, который был обновлен 5 апреля, Арина Соболенко разменяла восьмую позицию на седьмую строчку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это случилось благодаря недавнему выходу белоруски в четвертьфинал турнира в Майами. Виктория Азаренко осталась на 15-й позиции. Александра Саснович поднялась на четыре места – теперь она 94-я.
А вот в мужском рейтинге лучший из белорусов – Егор Герасимов – опустился с 78-й на 80-ю позицию.