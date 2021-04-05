Теннис. В рейтинге WTA Соболенко стала седьмой ракеткой мира

Новости Беларуси. В рейтинге Женской теннисной ассоциации, который был обновлен 5 апреля, Арина Соболенко разменяла восьмую позицию на седьмую строчку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это случилось благодаря недавнему выходу белоруски в четвертьфинал турнира в Майами. Виктория Азаренко осталась на 15-й позиции. Александра Саснович поднялась на четыре места – теперь она 94-я.