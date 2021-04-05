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Теннис. В рейтинге WTA Соболенко стала седьмой ракеткой мира

05 апреля 2021 12:10
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Новости Беларуси. В рейтинге Женской теннисной ассоциации, который был обновлен 5 апреля, Арина Соболенко разменяла восьмую позицию на седьмую строчку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. В рейтинге WTA Соболенко стала седьмой ракеткой мира-1

Это случилось благодаря недавнему выходу белоруски в четвертьфинал турнира в Майами. Виктория Азаренко осталась на 15-й позиции. Александра Саснович поднялась на четыре места – теперь она 94-я.

Теннис. В рейтинге WTA Соболенко стала седьмой ракеткой мира-4

А вот в мужском рейтинге лучший из белорусов – Егор Герасимов – опустился с 78-й на 80-ю позицию.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Егор Герасимов # Фотофакт

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