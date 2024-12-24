Алексей Колосов вышел на замену в матче НХЛ

В поединке НХЛ «Питтсбург» разгромил «Филадельфию» со счетом 7:3. Канадец Сидни Кросби повторил исторический рекорд соотечественника Марио Лемье по количеству результативных передач за «Питтсбург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кросби в игре против «Филадельфии» забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик, теперь на его счету 1033 передачи. Столько же у Лемье. Наш соотечественник Алексей Колосов в третьем периоде сменил в воротах Самуэля Эрсона. Белорусский вратарь провел на льду 18 минут 22 секунды и отразил 6 бросков из 7. Единственную шайбу он пропустил за 11 секунд до финальной сирены.