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Ванесса Колодинская о мотивации к Играм в Париже: «Нужно немножко выдохнуть, чтобы появилось новое желание»

28 сентября 2021 21:19
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Новости Беларуси. Итоги Олимпийских и Паралимпийских игр, которые проходили в Токио, подвели 28 сентября в Минске. Здесь состоялось расширенное совместное заседание Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ванесса Колодинская о мотивации к Играм в Париже: «Нужно немножко выдохнуть, чтобы появилось новое желание»-1

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр:
Нужно немножко выдохнуть, чтобы появилось новое желание для достижения целей. А, конечно, прямо сейчас, сию секунду, наверное, не хватит достичь таких вершин. Поэтому нужно набрать ресурсы и обороты.

Игорь Петришенко о выступлении белорусов в Токио: «Конечно, мы рассчитывали на более качественный результат». Читайте здесь.

Ванесса Колодинская о мотивации к Играм в Париже: «Нужно немножко выдохнуть, чтобы появилось новое желание»-4

Олимпийские игры во Франции должны стартовать 26 июля 2024 года. Теперь на подготовку вместо традиционных четырех лет есть только три года. И те, кто уже взял курс на Париж, должны понимать и степень доверия, и степень ответственности за результат.

# Государственная политика в области спорта # Ванесса Колодинская # Фотофакт

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