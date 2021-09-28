Ванесса Колодинская о мотивации к Играм в Париже: «Нужно немножко выдохнуть, чтобы появилось новое желание»

Новости Беларуси. Итоги Олимпийских и Паралимпийских игр, которые проходили в Токио, подвели 28 сентября в Минске. Здесь состоялось расширенное совместное заседание Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр:

Нужно немножко выдохнуть, чтобы появилось новое желание для достижения целей. А, конечно, прямо сейчас, сию секунду, наверное, не хватит достичь таких вершин. Поэтому нужно набрать ресурсы и обороты. Игорь Петришенко о выступлении белорусов в Токио: «Конечно, мы рассчитывали на более качественный результат». Читайте здесь.