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Азаренко вышла в четвертьфинал US Open

08 сентября 2020 15:19
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Для того, чтобы шагнуть дальше, белоруске понадобилось почти полтора часа.  

Азаренко вышла в четвертьфинал US Open-1

По ту сторону сетки была Каролина Мухова. Интересно, что в мировом рейтинге соперницы располагаются на соседних позициях. Азаренко идет 27-й, а представительница Чехии – 26-й. Отчасти и этим объясняется сверхбоевой характер дуэли.  

Стартовала Виктория не лучшим образом, отдав стартовый сет – 5:7. Зато во втором практически не заметила оппонентки – 6:1. Кульминацией стала третья партия. Девушки поочередно брали свои подачи, однако в нужный момент Азаренко не дрогнула и сделала брейк. Как итог, победа – 6:4.  

Азаренко вышла в четвертьфинал US Open-4

В поединке за выход в полуфинал соперницей нашей теннисистки будет бельгийка Элизе Мертенс. В 1/8 она отправила отдыхать представительницу США Софию Кенин – 6:3, 6:3.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Каролина Мухова # Элизе Мертенс # София Кенин # Фотофакт

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