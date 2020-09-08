Азаренко вышла в четвертьфинал US Open

Для того, чтобы шагнуть дальше, белоруске понадобилось почти полтора часа.

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По ту сторону сетки была Каролина Мухова. Интересно, что в мировом рейтинге соперницы располагаются на соседних позициях. Азаренко идет 27-й, а представительница Чехии – 26-й. Отчасти и этим объясняется сверхбоевой характер дуэли.

Стартовала Виктория не лучшим образом, отдав стартовый сет – 5:7. Зато во втором практически не заметила оппонентки – 6:1. Кульминацией стала третья партия. Девушки поочередно брали свои подачи, однако в нужный момент Азаренко не дрогнула и сделала брейк. Как итог, победа – 6:4.