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Первая победа. Сборная Беларуси по футболу обыграла казахстанскую в Лиге наций

07 сентября 2020 18:53
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу одержала первую победу в новом розыгрыше Лиги наций. Дружина Михаила Мархеля удачно погостила в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая победа. Сборная Беларуси по футболу обыграла казахстанскую в Лиге наций-1

Старт на турнире у наших парней не задался. На домашнем стадионе «Динамо» мы вчистую проиграли албанцам – 0:2. А наш следующий соперник, напротив, в первом туре добыл довольно легкую выездную викторию над Литвой. Несмотря на диаметрально противоположные эмоции и результат, белорусы оказались на высоте, почувствовав вкус победы.

Первая победа. Сборная Беларуси по футболу обыграла казахстанскую в Лиге наций-4

Свой следующий матч наши футболисты сыграют 11 октября в Вильнюсе. По итогам турнира победители четырех групп лиги «С» выйдут в лигу «В».

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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