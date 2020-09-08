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Футбол. Лига наций. Сборная Беларуси победила команду Казахстана в гостевом матче

08 сентября 2020 14:46
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Новости Беларуси. Первая победа в Лиге наций. Футбольная сборная Беларуси набрала первые очки в новом розыгрыше этого турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружина Михаила Мархеля удачно погостила в Казахстане.  

Футбол. Лига наций. Сборная Беларуси победила команду Казахстана в гостевом матче-1

Итоговый счет – 2:1 в нашу пользу. Примечательно, что все голы были забиты во втором отрезке. На 53-й минуте отличился Максим Бордачев. Спустя 9 минут Абат Аймбетов восстановил паритет. Но на 86-й Виталий Лисакович установил окончательные цифры на табло.  

Таким образом, сборная Беларуси одерживает первую викторию.  

Наши парни в турнирной таблице располагаются на 3-й позиции. Правда, по 3 очка также имеют Казахстан и Албания, но они опережают нас по дополнительным показателям.  

# Футбол # Михаил Мархель # Максим Бордачев # Виталий Лисакович # Фотофакт

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