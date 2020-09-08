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Минское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

08 сентября 2020 14:43
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» впервые оступилось в новом розыгрыше КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сильнее белорусов оказался уфимский «Салават Юлаев» – 4:3.  

Минское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ-1

Хотя начинался для нас матч лучше не придумаешь. Вначале в большинстве отличился Алексей Протас, а затем его старания поддержал партнер по команде Шейн Принс. От такого начала в исполнении «зубров» гости явно опешили. Правда, их растерянность была недолгой: еще до первого же перерыва они смогли выровнять ситуацию. Более того, во втором отрезке «Салават» забросил еще дважды, выйдя вперед – 4:2. Максимум, что удалось сделать минчанам в оставшиеся 20 минут, – сократить отставание. Гол на счету Демкова.  

Минское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ-4

Таким образом, «Динамо» впервые в сезоне проиграло. Следующий матч «бело-голубые» вновь проведут на «Минск-Арене». 9 сентября предстоит играть с «Ак Барсом».  

# Хоккей Беларуси # Алексей Протас # Шейн Принс # Артем Демков # Фотофакт

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