Минское «Динамо» уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хотя начинался для нас матч лучше не придумаешь. Вначале в большинстве отличился Алексей Протас, а затем его старания поддержал партнер по команде Шейн Принс. От такого начала в исполнении «зубров» гости явно опешили. Правда, их растерянность была недолгой: еще до первого же перерыва они смогли выровнять ситуацию. Более того, во втором отрезке «Салават» забросил еще дважды, выйдя вперед – 4:2. Максимум, что удалось сделать минчанам в оставшиеся 20 минут, – сократить отставание. Гол на счету Демкова.