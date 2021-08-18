Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати. Против кого сыграет белоруска в следующем этапе?

Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира WТА 1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира WТА 1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовом поединке белоруска справилась с россиянкой Людмилой Самсоновой – 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. Вечером 18 августа Азаренко сыграет против американки Алисон Риск. Начало матча предварительно в 21:30.