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Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати. Против кого сыграет белоруска в следующем этапе?

18 августа 2021 11:24
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Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира WТА 1000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати. Против кого сыграет белоруска в следующем этапе?-1

В стартовом поединке белоруска справилась с россиянкой Людмилой Самсоновой – 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. Вечером 18 августа Азаренко сыграет против американки Алисон Риск. Начало матча предварительно в 21:30.

# Теннис # Виктория Азаренко # Людмила Самсонова # Алисон Риск # Фотофакт

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