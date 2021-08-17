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  • Юниорская сборная Беларуси по гандболу продолжает выигрывать в матчах чемпионата Европы. В последней игре они обошли литовцев

Юниорская сборная Беларуси по гандболу продолжает выигрывать в матчах чемпионата Европы. В последней игре они обошли литовцев

17 августа 2021 18:08
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по гандболу, составленная из игроков до 19 лет, продолжает идти уверенной походкой по групповой стадии второго дивизиона чемпионата Европы. Наши парни провели второй поединок и вновь добились легкой «виктории», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по гандболу продолжает выигрывать в матчах чемпионата Европы. В последней игре они обошли литовцев-1

На сей раз нам ничего не смогли противопоставить сверстники из Литвы. Финальный счет – 41 на 23. Как видите, преимущество более чем колоссальное. На старте турнира не менее эффектно были повержены представители Финляндии – 30 на 20. Тогда у нас самым полезным был Белявский. Он отличился восемь раз.

# Гандбол # Игорь Белявский # Фотофакт

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