Юниорская сборная Беларуси по гандболу продолжает выигрывать в матчах чемпионата Европы. В последней игре они обошли литовцев

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по гандболу, составленная из игроков до 19 лет, продолжает идти уверенной походкой по групповой стадии второго дивизиона чемпионата Европы. Наши парни провели второй поединок и вновь добились легкой «виктории», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз нам ничего не смогли противопоставить сверстники из Литвы. Финальный счет – 41 на 23. Как видите, преимущество более чем колоссальное. На старте турнира не менее эффектно были повержены представители Финляндии – 30 на 20. Тогда у нас самым полезным был Белявский. Он отличился восемь раз.