«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?

С этим видом спорта у нас связаны главные медальные надежды, ведь в Японии выступит Игорь Бокий. В его послужном списке 11 золотых медалей на Паралимпиадах и 10 непобитых мировых рекордов. Всего же на токийских дорожках выступят 10 белорусских пловцов. Специальное приглашение от организаторов получил Алексей Талай.

Алексей Талай, пловец паралимпийской сборной Беларуси:

Для нас, патриотов, большего счастья и не надо. Когда поднимется флаг, дай бог, на Паралимпийских играх в Токио нашей страны, Республики Беларусь, и я или один из моих друзей, соратников нашей национальной паралимпийской сборной, будет этому виной, то мы будем знать, что все эти долгие месяцы и годы прошли не напрасно, государственные ресурсы были потрачены не зря. Мы обязаны стараться, должны привезти медаль. Конечно же, золото в приоритете.