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«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?

17 августа 2021 18:03
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Новости Беларуси. В Токио отправилась вторая часть белорусских паралимпийцев. В Национальном аэропорту провожали пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?-1

С этим видом спорта у нас связаны главные медальные надежды, ведь в Японии выступит Игорь Бокий. В его послужном списке 11 золотых медалей на Паралимпиадах и 10 непобитых мировых рекордов. Всего же на токийских дорожках выступят 10 белорусских пловцов. Специальное приглашение от организаторов получил Алексей Талай.

«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?-4

Алексей Талай, пловец паралимпийской сборной Беларуси:
Для нас, патриотов, большего счастья и не надо. Когда поднимется флаг, дай бог, на Паралимпийских играх в Токио нашей страны, Республики Беларусь, и я или один из моих друзей, соратников нашей национальной паралимпийской сборной, будет этому виной, то мы будем знать, что все эти долгие месяцы и годы прошли не напрасно, государственные ресурсы были потрачены не зря. Мы обязаны стараться, должны привезти медаль. Конечно же, золото в приоритете.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

# Паралимпийские игры # Алексей Талай # Игорь Бокий # Фотофакт

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